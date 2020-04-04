Яремчук практически полностью восстановился после травмы

Известный журналист и комментатор Игорь Цыганык рассказал о состоянии форварда сборной Украины Романа Яремчука, который продолжает восстановление после травмы ахилла.

"У Яремчука в Генте все в порядке – он уже практически полностью восстановился. Он ежедневно тренируется на базе клуба, прекрасно себя чувствует. Если бы сейчас была работа в общей группе, то он уже был бы там. Яремчук на данном этапе готовится самостоятельно, так же, как и другие. У них разработан свой график тренировок группами.

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У Романа двойное ощущения от того, что Евро-2020 перенесли на следующий год. С одной стороны, он где-то доволен, потому что у него была достаточно сложная травма. Нужно восстановиться, сыграть полный сезон и потом уже выходить на чемпионат Европы в полной боевой готовности. Поэтому здесь, бесспорно, для него позитив. В любом случае ты теряешь игровой тонус, когда восстанавливаешься после травмы. А с другой стороны, команда была настолько уверена психологически в своих силах перед этим Евро, он чувствовал это, особенно, когда они играли против португальцев. А как будет через год – трудно сказать.

В принципе, он довольно спокойно отнесся к переносу Евро, как и большинство наших украинских футболистов. То есть, ситуация уже сложилась и ее надо воспринимать именно такой, какой она есть. Надо готовиться и выходить в 2021 году и показывать максимальный уровень. Но есть вера, что команда еще вырастет. Будет много хороших поединков с Испанией, Германией. Это матчи, которые могут позволить команде набраться дополнительного опыта", – заявил Цыганык в эфире Цыганик Live.

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