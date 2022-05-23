Форвард сборной Украины Роман Яремчук не обошел вниманием вчерашний триумф Манчестер Сити в АПЛ – за "горожан" выступает Александр Зинченко.

В своем Instagram Яремчук рядом со фотографией Зинченко с трофеем АПЛ написал: "Горжусь тобой".

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Таким образом, Роман "вернул должок" партнеру по сборной за неудачную шутку годичной давности. Тогда форвард поздравил Александра с победой в Лиге чемпионов – Ман Сити в финале проиграл Челси.

Заметим, для Зинченко это четвертое чемпионство АПЛ и десятый титул в целом. В текущем розыгрыше чемпионата он наиграл 15 матчей и отличился 4 ассистами, в том числе на Родри в "золотой" игре против Виллы.

Манчестер Сити драматично стал чемпионом Англии, проигрывая 0:2 – Зинченко отдал ассист и установил личный рекорд