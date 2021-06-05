Дружеская атмосфера в лагере сборной Украины иногда переходит определенные рамки.

Защитник Манчестер Сити Александр Зинченко последним прибыл в лагерь национальной команды, и сразу стал "жертвой" троллинга нападающего Гента Романа Яремчука.

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Украинский форвард поздравил Зину с победой и Лиге чемпионов, на что Александр ответил лаконично: "Очень некрасиво". Напомним, Ман Сити в финале ЛЧ уступил Челси, а украинец не смог сдержать слез после поражения.

Яремчук попытался разрядить атмосферу, обняв партнера по сборной, но ему это не слишком удалось.

"Не понимаю, за что хейтят парня": Украина взяла полуреванш за большой позор, или Как можно было проиграть "тюленям"?

Видео эпизода с 3:50: