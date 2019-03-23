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Яремчук: Последние минуты матча против Португалии длились очень долго

11:05 15 Читати українською
Яремчук: Последние минуты матча против Португалии длились очень долго
Роман Яремчук / dynamo.kiev.ua

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук прокомментировал ничью против сборной Португалии.

 

"Сыграли хороший матч против чемпиона Европы и взяли очки. Последние минуты длились очень долго. Слава Богу, что позади у нас есть Пятов, сыгравший очень надежно. Все счастливы.

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Забей Мораес, мы могли бы взять три очка. Это был бы хороший результат. Против таких команд, как Португалия, нужно играть компактно, обороняться. Мне нужно было цепляться за мячи. Делал то, что от меня требовали", – сказал Яремчук в комментарии "Динамомания".

К слову, подопечные Андрея Шевченко в гостях смогли выстоять против сборной Португалии в 1 туре квалификации на Евро-2020. Матч закончился со счетом 0:0.

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Теги
Евро-2020 Украина Украина Сборная Украины Роман Яремчук Роман Яремчук Португалия - Украина
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