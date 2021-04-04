"После таких матчей, как с Францией осенью, приходишь в номер и не чувствуешь себя футболистом. Стыдно. Приходишь и 10 минут просто думаешь. Тебя обыгрывают 7:1, а ты думаешь, что хороший футболист.

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Был бы я тренером – тоже прошелся бы по игроках, как это сделал Андрей Шевченко. Мы должны нести ответственность за результат, за себя, за авторитет, потому что у каждого футболиста есть свое имя. Нельзя проигрывать с таким счетом. Можно проигрывать по-разному, но не так.

Шевченко не обвинял никого конкретно. Все мы понимали причину – COVID, футболистов не было... Шевченко тогда нормально встряхнул команду", – сказал Яремчук в интервью Youtube-каналу BurBuzz.

Напомним, в товарищеском матче, который состоялся в октябре 2020-го, украинцы на выезде экспериментальным составом уступили Франции со счетом 1:7. Единственный гол "сине-желтых" забил Виктор Цыганков.

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