Форвард Гента Роман Яремчук стал одним из самых ярких игроков матча 8-го тура чемпионата Бельгии против Беерсхот.

Кроме эффектного дублю Яремчук отличился и яркими индивидуальными действиями в стиле лучших дриблеров.

Яремчук отличился эффектным дублем в воротах одного из лидеров чемпионата Бельгии

Так, в одном из эпизодов украинец принял длинную передачу на пятку, после чего немного пожонглировал мячом и продолжил атаку, подтвердив звездный статус в клубе.

Отметим, что дубль Романа помог Гента уничтожить Беерсхот (5:1), который даже несмотря на поражение остался в первой тройке. Клуб украинца же поднялся на 11 место.

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