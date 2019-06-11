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Яремчук попрощался с родителями в аэропорту – отец форварда не сдержал слез после дебютного гола сына

14:55 125 Читати українською
Яремчук попрощался с родителями в аэропорту – отец форварда не сдержал слез после дебютного гола сына
Роман Яремчук / фото: Р. Породько

Форвард сборной Украины Роман Яремчук трогательно попрощался с родителями во львовском аэропорту.

6’ Роман Яремчук
 
6’ Роман Яремчук

После победы над сборной Люксембурга Роман Яремчук попрощался со своими родителями, передает Footboom.

Отец Яремчука не смог сдержать слез после дебютного гола Романа за сборную Украины – трогательное видео

После фото с болельщиками, украинский нападающий сфотографировался с родителями, а потом тепло попрощался с ними.

Напомним, Украина провела два квалификационных матча Евро-2020 во Львове. В первом "желто-синие" разгромили Сербию (5:0), а в следующем минимально победили Люксембург (1:0).

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Роман Яремчук Роман Яремчук Украина - Люксембург Украина Украина Сборная Украины Видеоновости
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