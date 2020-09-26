Украинский форвард Гента Роман Яремчук имеет шансы сыграть в очередном матче за бельгийский клуб.

Гент в рамках 7-го тура Лиги Жупиле будет принимать Левен. Главный тренер Вим Де Декер объявил заявку на матч.

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Среди игроков, попавших в список, есть и украинцы – Роман Безус, Игорь Пластун и Роман Яремчук. Появление последнего неожиданное, ведь только недавно в матче с Динамо форвард получил травму и был заменен еще до перерыва.

Отметим, что Гент начал текущий сезон довольно неудачно – в активе команды всего 6 очков после 6-ти сыгранных туров и 13 место в турнирной таблице.

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