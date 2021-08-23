Бенфика попытается удержать преимущество в ответном матче плей-офф квалификации ЛЧ против ПСВ.

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Бенфика объявила о трансфере нового конкурента Яремчука

В список попал и Роман Яремчук. Украинский форвард отметился ассистом в первом матче, который завершился победой Бенфики со счетом 2:1. Повторная игра состоится завтра (24 августа), начало в 22:00.

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Напомним, этим летом Бенфика заплатила Генту за Яремчука 17 млн евро. Пока форвард провел за "орлов" 4 матчей, оформив гол и 2 ассиста.

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