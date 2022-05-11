Португальское издание A Bola решило подвести итоги сезона и предложило своим читателям определить главного неудачник чемпионата, который не оправдал возложенных на него ожиданий.

Порту стал чемпионом Португалии, вырвав победу над Бенфикой – два сантиметра отобрали гол у Яремчука и Ко

Среди 18 номинантов нашлось место и форварду сборной Украины Роману Яремчуку. Наш соотечественник даже удостоился целого абзаца.

"Имя Яремчука стоит отдельно. Хотя бы из-за суммы, в которую он обошелся Бенфике – "орлы" согласились подписать украинского форварда, заплатив 17 миллионов евро за 75 процентов его прав. На данный момент он принял участие в 42 играх, забив девять голов во всех турнирах. Но закончив чемпионат на третьей позиции, у Бенфика есть несколько кандидатов в этом выборе. К примеру, Жоао Мариу, Валентино Лазаро, Суалихо Мейте или Немания Радонич", – резюмирует издание.

Поддержать украинца, дав справедливую оценку его оппонентам, можно по ссылке.

Напомним, Яремчук перешел в Бенфику летом 2021 года из Гента, подписав с "орлами" контракт до 30 июня 2026 года. В этом сезоне на его счету 9 голов и 6 ассистов в 42 матчах. Transfermarkt оценивает игрока в 16 млн евро.

Россия напала на Украину: Шевченко и Реброва зовут на замену Суркисам, первый матч сборной во время войны (LIVE)