За поединок 15 тура португальского первенства Бенфика – Маритиму (7:1) Роман Яремчук получил оценку 8,2 от портала SofaScore и попал в символическую сборную недели.

Яремчук забил гол и ассистировал, прервав неудачную серию, – видеообзор победы Бенфики 7:1

26-летнему форварду сборной Украины удалось в этом поединке отличиться голом и ассистом. Всего в нынешнем сезоне португальского чемпионата Роман провел 10 матчей, в которых отличился 5-ю голами и двумя ассистами.

Напомним, летом Бенфика заплатила Генку за Яремчука 17 млн евро.

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