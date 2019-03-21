toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Бельгия
ПОРТУГАЛИЯ - УКРАИНА СБОРНАЯ УКРАИНЫ ЕВРО-2020

Яремчук попал в команду недели FIFA 19

15:38 84 Читати українською
Яремчук попал в команду недели FIFA 19
Роман Яремчук / фото из соцсетей

Украинский нападающий бельгийского Гента Роман Яремчук попал в команду недели по версии футбольного симулятора FIFA 19.

Игрок получил карточку с рейтингом 79, что на 7 пунктов выше, чем его первоначальная. Почти все показатели футболиста увеличились на 10 баллов.

Яремчук протягнув Гент у топ-6 ліги Жупіле, а в збірній України отримав бразильського конкурента з кращими показниками

Отметим, что только в третий раз EA Sports включает в символическую сборную недели украинца (до Яремчука были Ярмоленко и Малиновский).

В данный момент Роман вместе со сборной Украины находится в Лиссабоне, где завтра "сине-желтые" проведут стартовый матч отбора на Евро-2020 против команды Португалии.

Историческая победа над Россией, незасчитанный гол Пятова: как стартовала сборная Украины в отборах на чемпионат Европы

Теги
Гент Гент Бельгия FIFA Роман Яремчук Роман Яремчук Украинцы за рубежом
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
4
час
:
41
мин
Австрия
21:45
Польша
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук