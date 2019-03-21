Яремчук попал в команду недели FIFA 19

Украинский нападающий бельгийского Гента Роман Яремчук попал в команду недели по версии футбольного симулятора FIFA 19.

Игрок получил карточку с рейтингом 79, что на 7 пунктов выше, чем его первоначальная. Почти все показатели футболиста увеличились на 10 баллов.

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Отметим, что только в третий раз EA Sports включает в символическую сборную недели украинца (до Яремчука были Ярмоленко и Малиновский).

В данный момент Роман вместе со сборной Украины находится в Лиссабоне, где завтра "сине-желтые" проведут стартовый матч отбора на Евро-2020 против команды Португалии.

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