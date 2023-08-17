Нападающий Брюгге Роман Яремчук имеет возможность сыграть и в ответном матче квалификации Лиги конференций против Акюрейри.

Наставник Брюгге Ронни Дейла огласил список из 19 игроков, которые попали в заявку на матч против Акюрейри.

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Среди них оказался и Роман Яремчук. Отметим, что украинец в предыдущей встрече с этим соперником забил свой первый гол за 10 месяцев.

В общем, первая встреча между командами завершилась победой Брюгге (5:1). Бельгийцы сыграют с Акюрейри уже сегодня, начало в 21:00.

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