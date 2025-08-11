Олимпиакос на своем официальном сайте объявил о подписании Матье Вальбуэна, который ранее уже выступал за "красно-белых" – в период с 2019 по 2023 год. Сроки соглашения не разглашаются.

Согласно Gazzetta.gr, 40-летний Вальбуэна прибыл в Олимпиакос, чтобы именно в этом клубе завершить свою многолетнюю карьеру. Фактически он вместе с Димитрисом Сиовасом будет руководить молодыми игроками в резервной команде Олимпиакоса.

Напомним, что в лагере "красно-белых" играет украинец Роман Яремчук.

