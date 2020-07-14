Яремчук получил вердикт относительно будущего в Генте – клуб занял радикальную позицию

Бельгийский Гент не заинтересован в продаже своих лидеров во время летнего трансферного окна.

Игроки "буйволов" пользуются спросом среди европейских клубов. Периодически появляются слухи об интересе к Роману Яремчуку, Джонатанау Дэвиду, Мишелю Нгаду-Нгаджі и Элише Овусу.

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Однако, технический директор Гента Мишель Луважи в интервью hln.be поставил жирную точку по поводу спекуляций СМИ. По словам функционера, клуб не планирует продавать ни одного из своих лидеров. Единственным исключением может стать Джонатан Дэвид, и то только при наличии безумного предложения от европейских грандов.

Что касается Яремчука, то ранее сообщалось об интересе к нападающему сборной Украины со стороны нескольких клубов итальянской Серии А и английской Премьер-лиги.

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