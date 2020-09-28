Роман Яремчук не полетел на матч с Динамо, а отдельные СМИ уже связывают это с потенциальным уходом украинца. Наиболее вероятным претендентом на игрока называют Болонью. Как стало известно "Футбол 24", в шорт-листе команды Михайловича Яремчук был лишь на 5-6 позиции.

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Болонья готова заплатить 2 млн евро за аренду Романа и включить в соглашение пункт об обязательном выкупе летом за 10 млн. Руководство Гента такое предложение не устраивает, ведь клуб хочет продать его за 20 млн евро. На украинца претендуют также Наполи, Лацио, Рома и другие итальянские клубы.

Напомним, в текущем сезоне Роман Яремчук провел 7 матчей в футболке "буйволов" во всех турнирах, отличился голом и ассистом.

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