Украинец успел сыграть за греческий клуб лишь 206 минут на протяжении восьми поединков, отметившись одним забитым мячом. Лишь раз вышел в стартовом составе. Издание Sportime утверждает, что в Олимпиакосе думают над тем, чтобы попрощаться с 28-летним форвардом.

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"Яремчук – будто другой футболист, как только переступает порог тренировочной базы Олимпиакоса. Его ситуация беспокоит руководство клуба, которое пытается найти решение проблемы, ведь если Роман продолжит в том же духе, то вряд ли останется в клубе после зимнего трансферного окна.

Яремчук не смог закрепиться в Олимпиакосе, что привело к тому, что Эль-Кааби остается катастрофически одиноким в нападении "красно-белых", и единственной альтернативой ему остается Костулас", – пишут греческие журналисты.

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