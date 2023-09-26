"Яремчук? Он очень хочет сыграть и, несомненно, получит свой шанс завтра против Реал Сосьедада. Мы все хотим его видеть. И если Яремчук не травмирован и тренируется с нами, это нормально и логично, что он едет в сборную Украины.

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Что ему сейчас нужно, так это немного стабильного игрового времени. Посмотрим, будут ли эти две-три игры хорошими для него, чтобы получить больше минут", – приводит слова Барахи Eldesmarque.

Напомним, Яремчук перешел в Валенсию из Брюгге в последний день трансферного окна – испанцы арендовали Романа до 30 июня 2024 года. Украинец не попал в заявку на матч против Альмерии (поединки против Алавеса и Атлетико просидел на скамейке запасных), хотя до этого провел две игры за сборную Украины - 64 минуты против Англии и 33 минуты против Италии.

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