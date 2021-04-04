"В прошлом году до зимы я забил 18 голов. Полгода я играл с проблемой ахилла. Нужна была операция. Я это понимал. Наверное, совершил ошибку, что продолжал играть. Сезон классно проходил, нужно было продолжать. Если о себе заявлю – смогу перейти в другую команду. С другой стороны, я думал, что не смогу перейти в другую команду, если у меня болит нога.

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В декабре мне сделали укол в травмированное место, все стало еще хуже. После отпуска, который был в декабре, я даже бегать не мог. Я решился на операцию. Президент мне сказал, что если бы не операция, то можно было продать меня в другой клуб, ведь предложения были. Он пообещал, что продаст меня летом после чемпионата Европы", – сказал Яремчук в программе BurBuzz.

Действующий контракт украинца с бельгийским клубом рассчитан до лета 2025. В нынешнем сезоне чемпионата Бельгии Яремчук провел 25 матчей, в которых отметился 15-ю голами.

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