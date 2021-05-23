Форвардом Гента и сборной Украины Романом Яремчуком заинтересовалась Ницца, сообщает Voetbal Nieuws.

"Снимаю перед Безусом шляпу": наставник Гента рассыпался в комплиментах украинцу

Скаут середняка французской Лиги 1 был замечен на одной из последних игр Гента и даже имел непродолжительную личную беседу с украинцем.

К слову, вчера Яремчук травмировался в решающем матче за выход в еврокубки против Мехелена, что вызывает серьезные опасения у болельщиков сборной Украины накануне Евро-2020.

Напомним, в текущем сезоне Роман провел за бельгийскую команду 42 матча во всех турнирах, в которых забил 23 гола и отдал 8 результативных передач.

Безус с голом и ассистом стал героем Гента в финальной битве за Европу – Яремчук травмировался в последней игре сезона