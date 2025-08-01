Чемпионы Греции на официальном сайте подтвердили переход 28-летнего вингера Габриэля Стрефеццы из Комо.

Яремчук отметился голом за Олимпиакос во втором матче подряд

Портал Transfermarkt раскрывает подробности трансфера. Стрефецца получил контракт на 4 года, а Комо – компенсацию в размере 8 млн евро. В прошлом розыгрыше Серии А бразило-итальянец оформил 6 голов и 4 ассиста. Стрефецца может закрыть любой из флангов атаки, поэтому ждем плодотворного сотрудничества с украинским центрфорвадом Романом Яремчуком.

Добавим, что Олимпиакос начнет официальный сезон 23 августа матчем чемпионата Греции против Астераса. Также "красно-белые" сыграют в основном этапе Лиги чемпионов.

"Вариант с Вильярреалом возник внезапно": Кинарейкин – об уроках Карпат, роли отца в трансфере и тренировках с Луниным