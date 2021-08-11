Яремчук получил награду за феерию в матче с россиянами – Бенфика изменила название клубного Twitter в честь украинца
Украинский нападающий Роман Яремчук успешно дебютировал за Бенфику.
Как известно, 25-летний украинец присоединился к Бенфике только 31 июля. По неофициальной информации португальцы заплатили Генту за этот трансфер более 17 млн евро.
Дебютный гол Яремчука в видеообзоре матча Бенфика – Спартак Москва – 2:0
Сейчас Яремчук еще набирает оптимальные кондиции, однако вчера Жорже Жезуш дал ему сыграть против московского Спартака в квалификации Лиги чемпионов. Роман в компенсированное время мощно пробил, и мяч рикошетом от защитников залетел в ворота.
Лиссабонский клуб оригинально отметил феерический дебют украинца. Теперь официальный аккаунт Бенфики в Twitter называется "Бенфикачук".
Яремчук феерично дебютировал за Бенфику против Спартака – украинец создал гол и помог выбить россиян из Лиги чемпионов