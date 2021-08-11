Как известно, 25-летний украинец присоединился к Бенфике только 31 июля. По неофициальной информации португальцы заплатили Генту за этот трансфер более 17 млн ​​евро.

Дебютный гол Яремчука в видеообзоре матча Бенфика – Спартак Москва – 2:0

Сейчас Яремчук еще набирает оптимальные кондиции, однако вчера Жорже Жезуш дал ему сыграть против московского Спартака в квалификации Лиги чемпионов. Роман в компенсированное время мощно пробил, и мяч рикошетом от защитников залетел в ворота.

Лиссабонский клуб оригинально отметил феерический дебют украинца. Теперь официальный аккаунт Бенфики в Twitter называется "Бенфикачук".

Яремчук феерично дебютировал за Бенфику против Спартака – украинец создал гол и помог выбить россиян из Лиги чемпионов