Форвард Олимпиакоса Роман Яремчук вновь отметился забитым мячом в игре с АЕКом в чемпионате Греции.

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук вышел на замену в 4-м туре чемпионской группы в греческой Суперлиге и снова отметился голом.

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Украинец заменил на 72-й минуте своего партнера Аюба Эль Кааби, а уже на 74-й – забил второй мяч своей команды в поединке.

Одноклубник Яремчука Шикинью собрал вокруг себя соперников и отдал на Романа, который сблизился с вратарем и нанес точный удар, находясь на поле всего две минуты.

️ GOAL: Yaremchuk

AEK Athens 0-2 Olympiacospic.twitter.com/4qzk0A6dH0 — Goals Xtra (@GoalsXtra) April 27, 2025

Динамо спасло ничью с Шахтером, отыгравшись с 0:2 – "горняки" сорвали чемпионский парад, но провалили второй тайм