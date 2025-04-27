Яремчук положил очередной мяч за Олимпиакос – украинец оформил гол сразу через 2 минуты после выхода на замену
27 апреля 21:52 - Читати українською
Форвард Олимпиакоса Роман Яремчук вновь отметился забитым мячом в игре с АЕКом в чемпионате Греции.
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Нападающий сборной Украины Роман Яремчук вышел на замену в 4-м туре чемпионской группы в греческой Суперлиге и снова отметился голом.
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Украинец заменил на 72-й минуте своего партнера Аюба Эль Кааби, а уже на 74-й – забил второй мяч своей команды в поединке.
Одноклубник Яремчука Шикинью собрал вокруг себя соперников и отдал на Романа, который сблизился с вратарем и нанес точный удар, находясь на поле всего две минуты.
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