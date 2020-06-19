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Яремчук полностью восстановился от травмы и рвется в бой, – президент Гента

10:09 - Читати українською
Яремчук полностью восстановился от травмы и рвется в бой, – президент Гента
Роман Яремчук / Фото ФК Гент

Форвард сборной Украины Роман Яремчук получил порцию комплиментов от президента Гента Ивана Де Витте.

У нас есть успешный и талантливый бомбардир Роман Яремчук, который уже полностью восстановился после травмы и, что называется, рвется в бой", – цитирует Витте Команда 1 со ссылкой на бельгийские СМИ.

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Напомним, Яремчук был прооперирован в январе, из-за чего выбыл на длительный срок. К слову, Роман провел 30 поединков в текущем сезоне, записав в свой актив 17 голов и 4 ассиста.

По итогам сезона чемпионата Бельгии Гент финишировал вторым.

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Теги
Гент Гент Бельгия Роман Роман Яремчук Украинцы за рубежом
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