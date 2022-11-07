Игроки Брюгге с оптимизмом смотрят на предстоящее противостояние с Бенфикой в плей-офф Лиги чемпионов.

Клубные соцсети опубликовали видео, где многие футболисты делятся первыми впечатлениями от нынешней жеребьевки.

Топ-пара откроет плей-офф Лиги чемпионов – известно точное расписание матчей 1/8 финала

Роман Яремчук мог бы рассказать много интересного о своей бывшей команде, но в кадр почему-то вообще не попал. Эдуард Соболь появляется в конце, обещая хорошо подготовиться и прося фанатов о горячей поддержке.

В общем настроение Брюгге боевое – команда уже имела опыт противостояния с португальцами, обменявшись победами 4:0 с Порту на групповом этапе. Вместо Бенфики бельгийцам могли выпасть Реал, Бавария или другие гранды, занявшие в своих квартетах первое место.

Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов: Ливерпуль – Реал, ужас для Месси, особенная миссия Яремчука