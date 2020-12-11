"У каждого игрока свой ритм развития и становления. Возможно, в Динамо был плохой для него момент, и Роману пришлось уйти, но такое случается со многими игроками во всем мире.

Яремчук роскошным ассистом не помог Генту выиграть первый матч с новым тренером

Яремчук был и является игроком с прекрасными данными и качествами. Мог бы он быть успешным в испанской Ла Лиге? Да, он вполне подошел бы этому чемпионату", – отметил Гомес в комментарии gazeta.ua.

Отметим, что Роман выступает в составе бельгийского Гента. В текущем сезоне украинец провел 18 матчей, записав в свой актив 9 голов и 4 ассиста.

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