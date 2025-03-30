Роман Яремчук вышел в стартовом составе Олимпиакоса на матч против Панатинаикоса и дважды поразил ворота соперника

Роман Яремчук после вчерашнего мяча Довбика поддержал флешмоб партнера по сборной и также отметился в матче чемпионата Греции против Панатинаикоса.

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Наставник "черно-белых" Хосе Луис Мендилибар в очередной раз доверил украинскому форварду место в старте команды и тот дважды забил в ворота соперников.

Напомним, что в текущем сезоне Яремчук выступает за Олимпиакос на правах аренды. На счету 29-летнего форварда 26 матчей во всех турнирах за греческий клуб, в которых он отметился уже 8 голом.

️ GOAL: Yaremchuk

Olympiacos 1-0 Panathinaikospic.twitter.com/ezXaucXZ08 — Goals Xtra (@GoalsXtra) March 30, 2025

️ GOAL: Yaremchuk

Olympiacos 3-1 Panathinaikospic.twitter.com/5k5e1QeXfM — Goals Xtra (@GoalsXtra) March 30, 2025

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