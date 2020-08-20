Яремчук, Пластун и Безус остались без главного тренера

Бельгийский Гент, за который выступают украинцы, уволил главного тренера.

Йес Торуп больше не будет тренировать Гент, информирует официальный Твиттер клуба. Стороны обоюдно решили прекратить сотрудничество.

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Причиной такого решения стало провальное начало сезона, ведь команда Яремчука, Безуса и Пластуна проиграла первые два матча нового сезона Лиги Жупиле – пока Гент занимает 16 место в турнирной таблице.

Напомним, датский тренер возглавил команду в 2018 году. В прошлом сезоне подопечные Торупа завоевали серебро чемпионата Бельгии, а в Лиге Европы вылетели от Ромы на стадии 1/16 финала.

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