Форвард Бенфики и сборной Украины Роман Яремчук высказался по поводу трансфера защитника Динамо Виталия Миколенко в ливерпульский клуб.

"Переход Миколенко в Эвертон – не авантюра, я с ним разговаривал. Это – топ для него.

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Эвертон – историческая команда с великолепными болельщиками. Я думаю, у них отличный подбор футболистов. Для него это невероятный шаг вперед", – сказал Яремчук в интервью YouTube-каналу "Влада Седан".

Напомним, Миколенко перешел в Эвертон 1 января 2022 года – "ириски" заплатили за украинца 23,5 млн евро. В общей сложности Виталий провел за английскую команду три матча во всех турнирах.

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