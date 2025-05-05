Олимпиакос в 48-й раз в своей истории стал чемпионом Греции. К этому триумфу присоединился и Роман Яремчук, который, как оказалось, впервые получил трофей за свою карьеру (есть чемпионство Бельгии в составе Брюгге сезона 2023/24, который он провел в аренде в Валенсии).

Яремчук отдал ассист за Олимпиакос в матче с шестью голами – ВИДЕО

"Первый титул – это всегда особый день, который я запомню навсегда", – написал Яремчук в Instagram, добавив несколько фотографий и видео с празднования.

Напомним, Роман выступает за Олимпиакос с июля 2024 года. В этом сезоне форвард сборной Украины сыграл в 31 матче, в которых отметился 9 голами и 3 ассистами.

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