Олимпиакос провел спарринг с английским Норвич Сити и одержал уверенную победу (3:0). Детали и обзор матча – на "Футбол 24".

Товарищеский матч

Норвич Сити – Олимпиакос – 0:3

Голы: Язиджи, 31, Яремчук, 47, Бьянкон, 56

Яремчук забил за Олимпиакос в первом матче межсезонья – ВИДЕО

Олимпиакос провел контрольный матч против Норвич Сити из английского Чемпионшипа. Украинский нападающий Роман Яремчук вышел в стартовом составе греческого коллектива.

Уже в первом тайме "красно-белые" открыли счет, а в начале второй половины встречи Яремчук отметился забитым голом – это уже его второй мяч в двух первых матчах межсезонья. В итоге греческий гранд разгромил англичан со счетом 3:0.

Напомним, что форвард сборной Украины присоединился к Олимпиакосу прошлым летом. В первом сезоне он уже добыл два трофея – Кубок и чемпионат Греции.

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