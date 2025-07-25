Яремчук отметился голом за Олимпиакос во втором матче подряд
Олимпиакос провел спарринг с английским Норвич Сити и одержал уверенную победу (3:0). Детали и обзор матча – на "Футбол 24".
Товарищеский матч
Норвич Сити – Олимпиакос – 0:3
Голы: Язиджи, 31, Яремчук, 47, Бьянкон, 56
Яремчук забил за Олимпиакос в первом матче межсезонья – ВИДЕО
Олимпиакос провел контрольный матч против Норвич Сити из английского Чемпионшипа. Украинский нападающий Роман Яремчук вышел в стартовом составе греческого коллектива.
Уже в первом тайме "красно-белые" открыли счет, а в начале второй половины встречи Яремчук отметился забитым голом – это уже его второй мяч в двух первых матчах межсезонья. В итоге греческий гранд разгромил англичан со счетом 3:0.
Напомним, что форвард сборной Украины присоединился к Олимпиакосу прошлым летом. В первом сезоне он уже добыл два трофея – Кубок и чемпионат Греции.
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