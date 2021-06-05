"Это абсолютно естественный процесс. С возрастом я стал более опытным и хитрым игроком. Я знаю, чего ждут от меня мои партнеры, за счет чего мне пытаются противодействовать мои соперники. Кроме того, я очень критически отношусь к самому себе, каждый раз стал себе планку на наибольшую высоту и стараюсь максимально держать свой уровень.

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Для меня это вполне естественно. Без максимальной самоотдачи и критического отношения к самому себе ты не сможешь расти и прогрессировать. В этом я еще раз убедился, играя в Лиге Жупиле, которая может стать идеальным трамплином для любого серьезного футболиста на пути в пятерку лучших чемпионатов континента", – цитирует Яремчука Команда№1 со ссылкой на SPORT FOOT MAGAZINE.

Отметим, что Роман выступает за Гент с 2017 года, провел с тех пор 152 поединка во всех соревнованиях, в которых записал в свой актив 61 гол и 18 ассистов.

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