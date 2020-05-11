Яремчук отметил роль Шевченко в своей реабилитации

Нападающий Гента и сборной Украины Роман Яремчук рассказал, какую помощь получал от Андрея Шевченко во время операции.

"Когда у меня была операция, Шевченко много подсказывал, к кому нужно обратиться. В этом плане он мне очень помог. Сказал, что я должен быть готовым играть без боли. Поэтому я решился на операцию и правильно сделал.

Яремчук поделился планами относительно своего будущего

Знал, что я пропущу столько времени, чтобы можно было вернуться к Евро-2020. Общался с опытными людьми. В Сербии говорил с Ярмоленко, который тоже был там", – сказал Яремчук в эфире программы Великий футбол.

Напомним, в январе Яремчуку сделали операцию на ахилле. В текущем сезоне Роман сыграл за свой клуб в 30 матчах, в которых забил 17 голов и отдал 4 результативные передачи.

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