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Яремчук отметил роль Шевченко в своей реабилитации

00:15 5 Читати українською
Яремчук отметил роль Шевченко в своей реабилитации
Яремчук и Шевченко / фото: УАФ

Нападающий Гента и сборной Украины Роман Яремчук рассказал, какую помощь получал от Андрея Шевченко во время операции.

"Когда у меня была операция, Шевченко много подсказывал, к кому нужно обратиться. В этом плане он мне очень помог. Сказал, что я должен быть готовым играть без боли. Поэтому я решился на операцию и правильно сделал.

Яремчук поделился планами относительно своего будущего

Знал, что я пропущу столько времени, чтобы можно было вернуться к Евро-2020. Общался с опытными людьми. В Сербии говорил с Ярмоленко, который тоже был там", – сказал Яремчук в эфире программы Великий футбол.

Напомним, в январе Яремчуку сделали операцию на ахилле. В текущем сезоне Роман сыграл за свой клуб в 30 матчах, в которых забил 17 голов и отдал 4 результативные передачи.

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Гент Гент Сборная Украины Роман Яремчук Роман Яремчук Андрей Шевченко Андрей Шевченко Украинцы за рубежом
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