Нападающий сборной Украины Роман Яремчук до сих пор не знает, в каком клубе начнет новый сезон.

Контракт 28-летнего украинца принадлежит Брюгге, Валенсия не нашла денег на выкуп после аренды, хотя сам Яремчук мечтает продолжить выступать в составе “летучих мышей”.

Яремчук может перебраться в Турцию – клубы уже договорились, есть вариант с участником Лиги чемпионов

Оформить трансфер форварда очень хотел Трабзонспор, который уже даже договорился обо всем с бельгийским клубом. Однако Роману такой вариант не понравился, и он отказал туркам, сообщает Начо Санчис из издания Relevo.

По информации источника, Яремчуком также интересуются два неожиданных участника Лиги чемпионов. Речь идет о Болонье и Бресте. Футболисту эти варианты кажутся гораздо более привлекательными. Пока нет никакой конкретики, потому что эти клубы не готовы удовлетворить требования Брюгге, но эти вопросы еще будут обсуждаться.

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