Яремчук отдал победный ассист в матче против Ньюкасла – Бенфика выиграла Кубок Эусебио
00:26 - Читати українською
Бенфика вырвала победу над Ньюкаслом благодаря Роману Яремчуку.
Кубок Эусебио
Бенфика – Ньюкасл – 3:2
Голы: Рамуш, 15, Гримальдо, 31, Араужу, 89 – Альмирон, 22, 44
Лиссабонцы возобновили проведение товарищеского матча в честь своей легенды. В этом году соперником Бенфики был Ньюкасл. Матч получился ярким. Особенно первый тайм, за который команды забили по два мяча.
Яремчук отметился вторым голом на сборах Бенфики – украинец забил важный мяч в ворота новичка Ла Лиги
Роман Яремчук и Давид Нерес вышли на поле после перерыва, но героем суждено было стать украинцу. Именно Яремчук классно разобрался с защитником и выкатил мяч под удар Араужу, точный удар которого принес победу Бенфике.
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