Кубок Эусебио

Бенфика – Ньюкасл – 3:2

Голы: Рамуш, 15, Гримальдо, 31, Араужу, 89 – Альмирон, 22, 44

Лиссабонцы возобновили проведение товарищеского матча в честь своей легенды. В этом году соперником Бенфики был Ньюкасл. Матч получился ярким. Особенно первый тайм, за который команды забили по два мяча.

Яремчук отметился вторым голом на сборах Бенфики – украинец забил важный мяч в ворота новичка Ла Лиги

Роман Яремчук и Давид Нерес вышли на поле после перерыва, но героем суждено было стать украинцу. Именно Яремчук классно разобрался с защитником и выкатил мяч под удар Араужу, точный удар которого принес победу Бенфике.