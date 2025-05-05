Суперлига Греции, чемпионская группа, 5-й тур

Олимпиакос – ПАОК – 4:2

Голы: Вельде, 14, Эль-Кааби, 30, Шикинью, 81, Мартинш, 87 – Живкович, 1, 32

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Олимпиакос поквитался с ПАОКом за поражение в апреле, одержав победу в матче с шестью голами. В составе гостей дублем отметился Андрия Живкович, результативную передачу во втором голе ему отдал экс-игрок Шахтера и Металлиста Тайсон.

Украинский нападающий Олимпиакоса вышел на поле на 63-й минуте, а на 87-й минуте отдал ассист на Желсона Мартинша. Яремчук в одно касание отдал точный пас в штрафную площадь, Мартинш принял пас и пробил в дальний угол ворот. Еще раньше украинец мог забивать сам, однако попал в перекладину после удара головой.

Статистические порталы FlashScore и SofaScore оценили выступление Романа Яремчука в 7,0 и 7,1 баллов, что является самым высоким показателем среди игроков, вышедших на замену.

Олимпиакос занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Греции с 72-мя очками. Команда Яремчука оформила чемпионство еще 13 апреля после победы над АЕКом.