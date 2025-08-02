Олимпиакос провел товарищеский матч с нидерландским Херенвеном во время подготовки к новому сезону. Детали и обзор матча – на "Футбол 24".

Товарищеский матч

Херенвен – Олимпиакос – 1:1

Голы: Брауверс, 28 – Шикинью, 50

Довбык помог Роме победить в контрольном матче – он поучаствовал в голе и заработал желтую

Олимпиакос сыграл вничью с Херенвеном в контрольном матче (1:1). Украинский нападающий "красно-белых" Роман Яремчук вышел на поле в стартовом составе и отыграл весь поединок.

Форвард сборной Украины провел удивительно активный матч. Еще в первом тайме Яремчук дважды забивал в ворота Херенвена, однако голы отменили из-за положения вне игры. На 44-й минуте Яремчук обыграл вратаря и дважды пробивал в пустые ворота, однако оборона нидерландцев сыграла надежно.

Украинцу удалось оформить результативное действие во втором тайме – Роман сбросил пас под удар Шикиню, а тот нанес точный удар в ближний угол.

Напомним, что на летних сборах Роман забивал в ворота Норвича (3:0) и Бреды (3:2). Свой следующий спарринг Олимпиакос сыграет 3 августа против нидерландского Ден Хаага.

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