"Считаю, что каждый украинец, а не только футболист, пропустил это через себя. У меня первые шесть месяцев в Бенфике были достаточно хорошие, неплохо выступал там. После этого получил травму, потом началась война. Следующие полгода для меня были довольно сложными. Война, конечно, очень повлияла на меня. Я потерял много веса, фокус был потерян.

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Сейчас тяжело об этом говорить. Не каждый футболист проходит через такое в карьере. Для меня этот момент был сложный, но не хочу, чтобы это было каким-то оправданием. Так сложилось, ты должен справляться с этим давлением, потому что за это нам платят деньги.

Веру в себя я никогда не терял, потому что знаю: я – хороший футболист. Иногда нужно просто попасть в правильное место в нужное время и тогда все будет хорошо. Я сейчас в расцвете сил, мне 28 лет, и я чувствую, что мой организм хорошо себя ведет", – сказал Яремчук в интервью УАФ.

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