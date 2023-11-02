Нападающий Валенсии Роман Яремчук начнет с первых минут матч Кубка Испании против Логроньеса.

Яремчук ожидаемо попал в стартовый состав Валенсии на поединок 1/64 финала Кубка Испании. Матч вживую можно посмотреть на MEGOGO.

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Отметим, что именно форвард сборной Украины попал на изображение со стартовым составом "летучих мышей" на кубковую игру.

К слову, матч Логроньес – Валенсия начнется уже в 21:00 по киевскому времени. Ранее еще двое украинцев, Виктор Цыганков и Артем Довбик, вышли в следующую стадию соревнований. Их Жирона на последних минутах победила Сан-Роке.

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