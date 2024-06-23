Роман Яремчук продолжает собирать лавры после своего гола в ворота Словакии.

Форвард сборной Украины попал в подборку лучших техничных моментов, которую опубликовала пресс-служба УЕФА по мотивам второго тура Евро.

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Компания очень солидная – Криштиану Роналду, Кевин де Брюйне и другие мастера мяча. Конечно, Яремчука отметили за победный гол в ворота словаков. Великолепный прием мяча, мягкий удар мимо голкипера вторым касанием – настоящая поэзия.

Ждем от Романа и других игроков Украины такого же выступления 26 июня, когда "сине-желтые" выйдут на поле против Бельгии.

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