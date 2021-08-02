За переход 25-летнего украинца Бенфике пришлось выложить Генту 17 млн евро. Этот трансфер вошел в десятку самых дорогих в истории "орлов", сообщает Transfermarkt.

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В 2019-м за аналогичную сумму был куплен форвард Карлос Винисиус из Наполи. Теперь Яремчук вместе с бразильцем делят 7-8 место в рейтинге самых дорогих трансферов. Рекорд пока принадлежит нападающему Дарвину Нуньесу, которого приобрели за 24 миллиона год назад.

Напомним, Роман подписал с "орлами" контракт на 5 лет. До этого украинец 4 сезона провел в Генте (152 поединки, 61 мяч и 18 результативных передач).

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