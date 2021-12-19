Бенфика разгромила Маритиму в 15-м туре чемпионата Португалии (7:1). Один из голов в активе украинца Романа Яремчука. Видео можно посмотреть в этой новости на "Футбол 24".

Чемпионат Португалии, 15 тур

Бенфика – Маритиму – 7:1

Голы: Нуньес, 3, 18, Жилберту, 34, Рафа Силва, 48, Яремчук, 57, Рамос, 86, Сеферович, 90+1 – Алипур, 81

Бенфика, которая идет 3-й в турнирной таблице Примейры, принимала середняка чемпионата – Маритиму. Уже на 18-й минуте счет был 2:0 – дубль оформил уругваец Дарвин Нуньес. Еще до перерыва хозяева оформили разгром после мощного удара Жилберту в ближний угол.

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Во втором тайме слово взял Яремчук. Сначала Роман классно ассистировал Рафе Силве, который реализовал выход один на один, перебросив голкипера.

Видео ассиста Романа Яремчука

А на 57-й минуте наш форвард забил и сам, прервав свою продолжительную "сухую" серию в Примейре. Украинец переправил мяч в ворота после паса Силвы, который отплатил взаимностью за голевую передачу от 15-го номера.

Видео гола Романа Яремчука

Это первые результативные действия Романа в чемпионате Португалии с 25 сентября, когда Яремчук оформил дубль в ворота Витории Гимараеш. На 77-й минуте украинца заменил Харис Сеферович. Яремчук получил 8.3 от Sofa Score – четвертый лучший балл в матче. Выше оценили только Рафу Силву, Дарвина Нуньеса и Сеферовича, который тоже успел забить и ассистировать. Теперь в активе 26-летнего форварда сборной Украины 6 голов и 5 ассистов в 22-х матчах за "орлов" в рамках всех турниров.

В конце игры команды обменялись голами, но на распределение очков это никак не повлияло. 7:1 – Бенфика осталась на 3-м месте, набрав 37 очков. Отставание от Спортинга составляет 4 пункта. У Маритиму 10-я позиция и 14 баллов.

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