Чемпионат Бельгии, 9 тур

Серкль Брюгге – Гент – 5:2

Голы: Кануте,4, Хотич, 31 (пен.), Угбо, 57, 78, Марселен, 82 – Хансе-Ольсен, 14, Яремчук, 64 (пен.)

Гент пропустил уже на 4 минуте, пострадав от именитой связки Азар – Кануте. Правда, первый это только брат звездного Эдена, а второй имеет одинаковую фамилию с экс-форвардом Севильи. Ответ "буйволов" был довольно быстрым. Роман Яремчук с левого фланга выполнил роскошный кросс на голову Хансе-Ольсену – 1:1. Усилия одного украинца испортил другой. Игорь Пластун фолом в простой ситуации "привез" пенальти, который уверенно реализовал Хотич.

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После перерыва Серкль Брюгге закрепил свое преимущество – Ике Угбо оформил дубль, а Марселен добил гостей. Все, что смог Гент – гол Яремчука с пенальти. Нападающий сборной Украины точно может занести этот матч себе в актив, но команда терпит унизительное поражение.

Серкль Брюгге сенсационно идет в группе лидеров, а вот Гент продолжает болтаться в нижней части таблицы - 12 строчка.

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Ассист Яремчука:

Ошибка Пластуна:

Гол Яремчука: