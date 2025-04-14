Суперлига Греции, чемпионская группа, 3-й тур

Олимпиакос – АЕК – 1:0

Гол: Эль-Кааби, 55

Удаление: Пасхалакис, 90+6 – Мукуди, 90+6 (оба – прямые красные карточки)

Яремчук может стать игроком Шахтера – в конкурентах команда Зубкова и Сикана

Команда, за которую выступает украинский форвард Роман Яремчук, добыла решающие три очка в игре третьего тура чемпионской группы против АЕКа, победив со счетом 1:0.

Этот результат гарантировал подопечным безоговорочное первое место еще до завершения турнира, сообщает пресс-служба греческого клуба. Для Олимпиакоса это уже 48-й титул на национальном уровне – ни один другой греческий клуб не может похвастаться подобным достижением.

Роман Яремчук в текущем сезоне Суперлиги отметился тремя голами и одним ассистом. Это чемпионство стало для него дебютным в греческом футболе.

Стоит добавить, что в решающем поединке против АЕКа Роман Яремчук вышел на замену лишь на 90-й минуте. За короткое время на поле он успел получить желтую карточку.

Яремчук вышел в основе, создал гол и заработал красную для соперника – это не помогло в дерби против россиян и Тайсона