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Яремчук официально продлил контракт с Гентом

13:26 170 Читати українською
Яремчук официально продлил контракт с Гентом
Роман Яремчук / фото: Гент

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук решил продолжить свои выступления в составе бельгийского Гента.

Форвард поставил свою подпись под новым соглашением, срок которого рассчитан до 2023-го года, сообщает пресс-слуба Гента.

Два украинца попали в символическую сборную 3-го тура Лиги Европы по версии УЕФА

Напомним, Яремчук перебрался в Гент из киевского Динамо в августе 2017-го года, с тех пор сыграв за бельгийский клуб 95 матчей во всех турнирах, забив 33 гола и отдав 9 ассистов.

В частности, в нынешнем сезоне Роман забил 12 голов и отдал 3 голевые передачи в 16 поединках.

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