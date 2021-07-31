Форвард сборной Украины Роман Яремчук сменил клубную прописку. Новый сезон он начнет в Португалии.

25-летний нападающий отныне будет защищать цвета Бенфики, сообщает официальный сайт клуба. Роман подписал контракт на 5 лет – до 2026-го.

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По неофициальной информации, португальский гранд заплатил Генту за Яремчука 15 млн евро. За бельгийцев он выступал на протяжении последних четырех сезонов. Всего в футболке "буйволов" украинец успел провести 152 матча, в которых отметился 61 голом и 18-ю результативными передачами.

Заметим, Бенфика прошлый сезон завершила на втором месте чемпионата Португалии. 4 и 10 августа она будет противостоять российскому Спартаку в квалификации Лиги чемпионов.

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