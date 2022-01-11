Нападающий Бенфики Роман Яремчук снова работает вместе со своими одноклубниками.

Тест украинца на COVID-19 дал положительный результат 5 января, игрок, согласно правилам, был изолирован от остальной команды.

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Накануне Яремчук уже получил разрешение вернуться к тренировкам и занимался в основной группе Бенфики, которая продолжает подготовку к очередному матчу чемпионата Португалии. Встреча с Морейренсе в рамках 18-го тура запланирована на 15 января.

К слову, Роман Яремчук в этом сезоне отыграл 25 матчей за "орлов", в которых отличился семью голами и пятью ассистами.

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