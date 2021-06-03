"Мы хорошо подготовились к этому матчу. Сейчас нужно время, чтобы привыкнуть друг к другу. Сегодня между нами было больше понимания, чем в прошлых матчах.

Украина – Северная Ирландия – 1:0 – видео гола

В первом тайме мы могли забивать гораздо больше. Главное, что были моменты. Какой был сценарий на матч? Мы отрабатывали тактику игры с мячом, создание моментов, сегодня первый тайм был действительно хорош. Все было хорошо.

Я сыграл один тайм? Мне важно было почувствовать ритм, сыграть тайм. Моя травма в последнем матче чемпионата Бельгии? Все в порядке, было ощущение, что могу пропустить Евро, но все обошлось. Как победа повлияет на следующий спарринг с Кипром? Мы получили большой эмоциональный заряд", – лаконично резюмировал Яремчук в эфире Футбол 1.

Заметим, для "сине-желтых" это был второй спарринг. Первый против Бахрейна Украины сыграла вничью (1:1), а третий товарищеский матч с Кипром состоится уже 7 июня. На Евро-2020 сборная Украины сыграет с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией.

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