"Свое состояние нормально оцениваю. Последний матч у нас был против Эмполи, нормально чувствую себя. У меня было игровое время в клубе, были игровые минуты. Иногда играл со старта, иногда выходил на последние 30 минут.

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Игроки Динамо и Шахтера играли благотворительные матчи против достаточно интересных соперников, прошли хорошие сборы. Насколько я знаю, у Луческу сборы довольно тяжелые. Пацаны все готовы. На датчиках они пробегают достаточно много. Сейчас мы можем думать, готовы мы или нет. Но все покажет матч с Шотландией", – сказал Яремчук в комментарии для Пряма червона

Напомним, уже 1 июня сборная Украины в Глазго сыграет против Шотландии в полуфинале плей-офф квалификации за право сыграть в финальной части ЧМ-2022 в Катаре.

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