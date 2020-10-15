"Матч с Испанией? Мне казалось, что у нас был один момент, и мы его реализовали. Поэтому выполнили задачу, победили, и находимся на хорошем месте в турнирной таблице. Думаю, что через несколько месяцев у нас будет очень мощная команда.

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Думаю, к Евро-2020 мы подойдем в сильном психологическом состоянии. Когда ты играешь такие матчи, как против Испании, Германии и Франции, ты более спокойно относишься к подобным встречам. Думаю, что это позитив, мы движемся в правильном направлении", – отметил Яремчук в комментарии Футбол NEWS.

Напомним, сборная Украины минимально победила Испанию (1:0), благодаря чему набрала 6 очков и расположилась на третьем месте группы A4 Лиги наций. Германия имеет столько же пунктов, но с лучшей разницой мячей и победой в очном матче расположилась на второй строчке, а группу возглавляет Испания с 7 зачетными баллами.

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